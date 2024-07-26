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اليونيسكو: إدراج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

Lebanon 24
26-07-2024 | 04:36
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أدرج دير القديس هيلاريون في قطاع غزة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، الجمعة.
وكتبت اليونسكو على موقعها الإلكتروني أن "آثار دير القديس هيلاريون/تل أم عامر الواقعة على تلال ساحل النصيرات، هي من أقدم مواقع الأديرة في الشرق الأوسط، تعود إلى القرن الرابع".
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وأوضح مدير التراث العالمي إيلوندو لازاري لوكالة "فرانس برس" أن "الطلب صدر عن فلسطين" التي تعتبر اللجوء إلى اليونسكو "الملاذ الوحيد لحماية الموقع من الدمار في الظروف الحالية" في ظل الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
(الحرة)
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