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عربي-دولي

منذ القطيعة... مسؤول إسرائيلي يكشف عن أول اتصال بين نتنياهو وترامب

Lebanon 24
26-07-2024 | 05:04
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كشف مسؤول إسرائيلي عن اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، وذلك للمرة الأولى منذ 2021.
 
وقال المسؤول إن نتنياهو تحدث هاتفيا مع ترامب في 4 تموز، وذلك بمناسبة عيد استقلال أمريكا، وذلك في أول تواصل بين الجانبين منذ كانون الثاني 2021.
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وقبل ساعات من لقائهما المنتظر اليوم، للمرة الأولى منذ أن كان ترامب رئيسا، قال المسؤول الإسرائيلي إن العلاقة بين نتنياهو والرئيس السابق "جيدة".
وأثار نتنياهو غضب ترامب بعد أن هنأ رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي جو بايدن على فوزه في انتخابات 2020، التي زعم ترامب أنها سرقت.
وتجاهل ترامب نتنياهو، وقال للمراسل الإسرائيلي باراك رافيد: "تبا له" في مقابلة أجريت معه بعد أشهر. وفي وقت سابق انتقد ترامب نتنياهو لأنه "فشل في وقف هجوم حماس في 7 تشرين الاول"، واتهمه بالفشل في التعاون لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020. (روسيا اليوم)
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