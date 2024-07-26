نائب تعرّض للركل والصفع... بالفيديو إشكال كبير وتوتّر داخل برلمان

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشجار عنيف في البرلمان التركي، بعد مشادة كلامية.

واندلع شجار حادّ بين نواب في البرلمان التركي على خلفية اتهامات بـ"السرقة" وجهها برلماني من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم"، إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تسبب في رفع الجلسة بشكل مؤقت.

في غضون ذلك، أقدم وزير النقل السابق ونائب حزب العدالة والتنمية عادل قره إسماعيل أوغلو، على ركل وصفع النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب علي بوزان.



وقالت منصات تركية إن توجه إسماعيل أوغلو نحو بوزان الذي كان بعيدا عن حلقة المشاحنات بين مجموعة من النواب، جاء بعد توجيه الأخير اتهامات لحزب العدالة والتنمية بالسرقة.



وجرى رفع الجلسة من أجل الحد من تصاعد التوترات، قبل أن تُعقد مجددا بعد ساعة و45 دقيقة. (سبوتنيك)