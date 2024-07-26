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عربي-دولي
"أنفاق غزة معجزة إبداعية".. إليكم ما كشفه خبيرٌ عسكري عنها
Lebanon 24
26-07-2024
|
06:18
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قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء ركن محمد الصمادي إن شبكة الأنفاق في قطاع غزة أحدثت توازنا وحيدت مزايا إسرائيل التسليحية والتكتيكية والتكنولوجية والتنظيمية، واصفا إياها بالمعجزة الإبداعية.
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ووصف الصمادي -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة- الأنفاق بأنها المعجزة الإبداعية لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لافتا إلى أن الحيش الإسرائيلي لم يستطع اكتشافها باستثناء بعضها قال إن فصائل المقاومة أرادت أن يتم اكتشافها.
وأشار إلى أنه يجري استدراج القوات الإسرائيلية بشكل متعمد من المقاومة إلى الأنفاق التي تحولت إلى مناطق قتل وكمائن موت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيليّ غير قادر على استيعاب ما يجري.
ووفق الخبير العسكري، فإن هناك براعة من طرف فصائل المقاومة في الاستدراج عبر عمليات تتكرر أسبوعيا، خاصة في ظل وجود أنواع متعددة من الأنفاق وعلى أعماق مختلفة.
وكانت كتائب القسام أعلنت، الخميس، أن مقاتليها استدرجوا قوتين إسرائيليتين إلى نفقين ثم فجّروهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما، مشيرة إلى إيقاع القوتين بين قتيل وجريح في مخيم يبنا برفح جنوبي القطاع.
وأشار الصمادي إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع التغلب على معضلة الأنفاق رغم الدعم الأميركي والبريطاني والاستخباري الغربي، مستعرضا بعضا من الوسائل التي لجأت إليها إسرائيل كإغراقها بالمياه وضخ الغازات السامة، إضافة إلى استخدام عمليات التفجير والمسيرات والكلاب.
وخلص إلى أن الأنفاق تعطي توازنا في فارق القوة، وسوف تستمر "بيضة قبان" في استنزاف الجيش الإسرائيلي في قادم العمليات.
(الجزيرة نت)
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