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عربي-دولي

حفرة كبيرة ظهرت في بلدٍ عربيّ... ما قصتها؟ (صور)

Lebanon 24
26-07-2024 | 07:22
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فوجئ المواطنون في محافظة قنا في صعيد مصر، بانهيار أرضي في طريق يُؤدّي إلى المستشفى العام في المحافظة، حيث نتج عن ذلك حفرة كبيرة، ما تسبب في توقف حركة السيارات والمارة.

وكلف محافظ قنا خالد عبد الحليم نائبه لمتابعة الإنهيار الأرضي. كما تم تأمين الحركة المرورية في محيط المنطقة، واستدعاء المختصين.
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ومن جانبه وجه نائب محافظ قنا بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسهيل حركة المارة والمركبات. (العربية)
 
من موقع الهبوط الأرضي في قنا
 
من موقع الهبوط الأرضي في قنا
 

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