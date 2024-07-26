الكرملين: روسيا والولايات المتحدة لا تربطهما أي علاقات ثنائية

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة لا تربطهما أي علاقات ثنائية.



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وأشار بيسكوف إلى أن تصريحات ترامب بأن روسيا هزمت نابليون وهتلر "مفيدة للجمهور الأميركي".



وتابع: "في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بدأت الولايات المتحدة سباق العقوبات ضد روسيا، وتم فرض عدد كبير من العقوبات ضد بلدنا لذلك فهو بالنسبة لنا لا يختلف كثيرا عن أي شخص آخر". وقال بيسكوف في اجتماع مع المشاركين في مهرجان "الإعلام الجديد": "في الواقع، نحن ببساطة ليست لدينا علاقات ثنائية الآن".وأشار بيسكوف إلى أن تصريحات ترامب بأن روسيا هزمت نابليون وهتلر "مفيدة للجمهور الأميركي".وتابع: "في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بدأت الولايات المتحدة سباق العقوبات ضد روسيا، وتم فرض عدد كبير من العقوبات ضد بلدنا لذلك فهو بالنسبة لنا لا يختلف كثيرا عن أي شخص آخر".

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن العلاقات الحالية، بين موسكو وواشنطن، يمكن وصفها بأنها "منهارة"، والجانب الأمريكي مسؤول عن ذلك. (روسيا اليوم)



