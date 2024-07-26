أول دولة في مجموعة السبع تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا... من هي؟

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أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة عن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا "لتسليط الضوء" على البلاد.وتم تعيين ستيفانو رافانيان، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا. وأكد تاياني أنه من المقرر أن يتولى منصبه قريبا. (روسيا اليوم)