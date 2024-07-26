شرطة بريطانيا تفتح تحقيقاً جنائياً في حادثة دهس بقرة

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بدأت الشرطة البريطانية تحقيقاً جنائياً من أجل الوقوف على تفاصيل عملية اصطدام متعمد قامت به دورية تابعة للشرطة واستهدفت بقرة هاربة في أحد الشوارع خلال الشهر الماضي، وهي الحادثة التي أشعلت موجة من الجدل والغضب بين السكان بعد أن ذهب بعضهم إلى اتهام رجال الشرطة باستخدام القوة المفرطة والعنف غير المبرر ضد البقرة، وزعموا أيضاً أنه كان من الممكن السيطرة عليها دون اللجوء إلى هذا المستوى من القوة.وبحسب تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية، فإن جهاز الشرطة بدأ بالتعامل مع الحادثة على اعتبار أنها "قضية جنائية وسوء سلوك داخلي"، وأطلق تبعاً لذلك تحقيقاً في الواقعة.وطرقت الشرطة في منطقة "سيري"، القريبة من لندن، حوالي 290 باباً على طول الطريق الذي حدث فيه الاصطدام، حيث صدم ضباطها البقرة التي تحمل اسم "بو لوسي" بالسيارة.وانتشر مقطع فيديو من الحادث على نطاق واسع على الإنترنت في صباح اليوم التالي، حيث قال وزير الداخلية آنذاك جيمس كليفرلي إنه "يبدو أنه كان قاسياً بشكل غير ضروري". (العربية)