هل تسحب مصر سفيرها من تل أبيب؟

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر لوحت بتخفيض العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها من تل أبيب بسبب استمرار الأخيرة في العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية.ونقل الإعلام الإسرائيلي تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال" نشرته مؤخرا، جاء فيه أن مصر تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في رفح، وأنه من بين أمور أخرى، تدرس القاهرة إمكانية إعادة السفير المصري من تل أبيب.وقال مصدر مصري في تقرير الصحيفة الأميركية: "حتى هذه اللحظات، لا توجد خطط لتعليق العلاقات مع إسرائيل أو تدمير كامب ديفيد، ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فلن ترسل مصر شاحنة واحدة للقطاع".وفي غضون ذلك، أعلنت مصر هذا الأسبوع أنها ستنضم وتدعم الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح.وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن "إسرائيل تلحق الضرر المباشر بالمدنيين في غزة وتدمر العديد من البنى التحتية".وكانت جنوب إفريقيا قد لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر تقييدية جديدة ضد إسرائيل.