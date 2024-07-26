بعد تخريب شبكة السكك الحديدية... مارين لوبان تهاجم اليسار

تعليقا على أعمال التخريب التي شهدتها شبكة السكك الحديدة الفرنسية، هاجمت زعيمة حزب التجمع الوطني لأقصى اليمين، مارين لوبان، حركة اليسار المتطرف.



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وأضافت "لسنوات عديدة، أصبح العنف والتخريب ضد الممتلكات العامة من الأساليب التشغيلية الشائعة لحركة اليسار المتطرف".





وتابعت زعيمة اليمين أن "الأمر يبقى في يد المحققين لتحديد الجناة، ولكن من الملح أن تضع الدولة حداً لهذا التساهل الذي يشجع على إفلات جحافل المدمرين من العقاب". وقالت لوبان في تغريدة على منصة "اكس": "كان مئات الآلاف من الفرنسيين يستعدون للذهاب في إجازة، وهم عالقون في المحطات بعد سلسلة من أعمال التدمير ضد شبكات".وأضافت "لسنوات عديدة، أصبح العنف والتخريب ضد الممتلكات العامة من الأساليب التشغيلية الشائعة لحركة اليسار المتطرف".وتابعت زعيمة اليمين أن "الأمر يبقى في يد المحققين لتحديد الجناة، ولكن من الملح أن تضع الدولة حداً لهذا التساهل الذي يشجع على إفلات جحافل المدمرين من العقاب".

وتعرضت شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، وفق ما كشفت الشركة اليوم الجمعة.

وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" إن الشركة تعرضت ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، وذلك قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس. (سكاي نيوز)