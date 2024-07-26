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عربي-دولي

"هل تريدين منا الاستسلام للسنوار؟"... سموتريتش وبن غفير يهاجمان هاريس

Lebanon 24
26-07-2024 | 09:43
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هاجم وزيرا المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على خلفية تصريحاتها بشأن غزة عقب لقائها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


يأتي ذلك، بعدما قالت هاريس إنها أعربت لنتنياهو خلال اجتماعها به الخميس عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في غزة، مضيفة "لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت ازاء ذلك".
 
وأضافت أنها أبلغت نتنياهو أنه "حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق" بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
 
وقال سموتريتش في هذا الشأن، "لقد كشفت كامالا هاريس للعالم بأسره ما كنت أقوله منذ أسابيع، ما هو السبب الحقيقي وراء الصفقة – الاستسلام لزعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، ووقف الحرب بطريقة تسمح لحماس بإعادة التأهيل، والتخلي عن معظم الأسرى. يجب ألا نقع في هذا الفخ!".
 
من جهته، قال بن غفير متوجها لهاريس في منشور عبر صفحته على منصة "أكس": "لن يكون هناك وقف للحرب، سيدتي المرشحة".
 
من الجدير ذكره، أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول بلغت 39,175 شهيدا و90,403 مصابا. (روسيا اليوم)
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