لم يعش طويلاً... ولادة طفل بـ4 أذرع و4 أرجل ووجهين (صورة)

أفادت صحيفة Daily Mail البريطانية، عن ولادة طفل هندي بأربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين، وتوفي بعد خمس ساعات من ولادته.



وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل ولد في شمال الهند في مستشفى مدينة سيتابور في ولاية أوتار براديش، وقالت إن هذا الشذوذ نادر جدا وليس له اسم إلى حد الآن.

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وحدث هذا بسبب أن جنينين نما معا، وكانت الأذرع والسيقان ملتصقة وبارزة من بطن الطفل الثاني. (روسيا اليوم)