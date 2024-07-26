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عربي-دولي

فقد أكثر من نصف مليون دولار.. نجم كرة قدم برازيلي تعرّض للسرقة في أولمبياد باريس!

Lebanon 24
26-07-2024 | 11:24
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بعد تعرّ الارجنتني للسرقة خلال افتتاح مباريات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس، أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى تعرض نجم كرة القدم البرازيلية السابق أرتور أنتونيس كويمبرا المعروف بـ "زيكو" لسرقة حقيبته، على هامش انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس اليوم الجمعة.
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وتقدم زيكو (71 عاماً) والذي شارك في ثلاث نسخٍ من كأس العالم، بشكوى إلى الشرطة الفرنسية عقب سرقة حقيبته التي كانت تحتوي على نقود وساعات وألماس للسرقة من داخل سيارته في شمال باريس بعدما ترك النافذة مفتوحة، وذلك وفقاً لما أوضحه مكتب الادعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الممتلكات التي سرقت من زيكو تقدر بـ542 ألف دولار، إذ تحتوي حقيبته على ساعة رولكس وسلسلة من الألماس ونقود. (سكاي نيوز)

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