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عربي-دولي
خلال أسبوع.. موسكو تعلن حصيلة "مفجعة" للقتلى الأوكران!
Lebanon 24
26-07-2024
|
11:41
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نشرت عن وزارة الدفاع الروسية أرقاما مفجعة لعدد القتلى الأوكران الذين قتلوا في خضم الحرب القائمة بين موسكو وكييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها شنت خلال الأسبوع الماضي 33 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية، ووصل إجمالي الخسائر الأوكرانية في هذه الفترة إلى نحو 13825 جنديا.
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وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي أن الغارات المكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، أصابت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المدرعات ومرافق البنية التحتية للطاقة التي تضمن عملها.
كما تم استهداف ورشات لتجميع الطائرات بدون طيار ومستودعات للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية وقطارات عسكرية تقل معدات وأفراد من القوات الأوكرانية، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب. (روسيا اليوم)
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