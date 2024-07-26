Advertisement

عربي-دولي

خلال أسبوع.. موسكو تعلن حصيلة "مفجعة" للقتلى الأوكران!

Lebanon 24
26-07-2024 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1226903-638576164420805728.png
Doc-P-1226903-638576164420805728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت عن وزارة الدفاع الروسية أرقاما مفجعة لعدد القتلى الأوكران الذين قتلوا في خضم الحرب القائمة بين موسكو وكييف.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها شنت خلال الأسبوع الماضي 33 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية، ووصل إجمالي الخسائر الأوكرانية في هذه الفترة إلى نحو 13825 جنديا.
Advertisement

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي أن الغارات المكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، أصابت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المدرعات ومرافق البنية التحتية للطاقة التي تضمن عملها.

كما تم استهداف ورشات لتجميع الطائرات بدون طيار ومستودعات للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية وقطارات عسكرية تقل معدات وأفراد من القوات الأوكرانية، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:27 | 2024-07-26
14:31 | 2024-07-26
14:19 | 2024-07-26
13:59 | 2024-07-26
13:37 | 2024-07-26
12:42 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24