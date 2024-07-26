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بالصورة.. انهيار سد في مقاطعة تشيليابينسك الروسية

Lebanon 24
26-07-2024 | 13:59
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انهار سد مائي عند خزان كياليمسكوي في مقاطعة تشيليابينسك بمنطقة الأورال الفيدرالية الروسية.
 
وقال مصدر في إدارة المدينة لوكالة "نوفوستي" ردا على سؤال بشأن انهيار السد: "هناك مثل هذه المعلومات. وزارة حالات الطوارئ هرعت إلى المكان على الفور".
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وأوضح أنه بحسب البيانات الأولية فإن هناك نحو مئتي شخص عالقين في منطقة الفيضانات.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، في وقت سابق، هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة، وأحيانا غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد، وارتفاع حاد في منسوب المياه في الأنهار الصغيرة في مقاطعة تشيليابينسك.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية: "نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وزيادة تدفق المياه إلى خزان كياليمسكوي، انجرف سد بطول 100 متر (الطول الإجمالي للسد 500 متر، وحجمه 7800000 متر مكعب)، يتدفق إلى نهر بولشوي كياليم".

وأضافت الوزارة أن "على طول حركة المياه المندفعة تقع قرية كياليم وقرية موخاميتوفو وقرية بيداشيفو وقرية كاراسيفو، ثم تتدفق المياه إلى خزان أرغازين".

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة أو فقد حتى الآن.
 
انهيار سد في مقاطعة تشيليابينسك الروسية

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