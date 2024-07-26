بعد رصد فيروس في مياه الصرف.. "الصحة العالمية" تتحرّك لمنع إصابة أطفال غزة بالعدوى

وقال غيبريسوس، اليوم الجمعة، إنه "رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، بدون اتخاذ إجراءات فورية سيكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل إصابة آلاف الأطفال الذين أصبحوا بلا حماية".

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وأشار إلى أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وخصوصا الرضع دون سن الثانية بسبب تعطل حملات التطعيم العادية نتيجة الحرب المستمرة منذ 9 أشهر.

وسيتم توزيع جرعات اللقاح على مدى الأسابيع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع.

سترسل منظمة الصحة العالمية أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس شلل الأطفال إلى قطاع غزة، وفقاً لمدير عام المنظمة يدروس أدهانوم غيبريسوس.