بالصورة.. هكذا رحب ماكرون بقادة العالم في "أولمبياد باريس"!

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة تجمع قادة العالم الذين توافدوا إلى فرنسا، اليوم الجمعة، لحضور حفل إفتتاح أولمبياد باريس 2024.

وعلق ماكرون على الصورة قائلاً: "أصدقائي.. أهلاً وسهلاً بكم".

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وشارك في افتتاح الفاعليات شخصيات سياسية ورياضية وفنية وغيرها من مختلف دول العالم ، وقال المنظمون إن أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة حضروا الحفل.

إلى ذلك، حضر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وعقيلته السيدة مي ميقاتي افتتاح الأولمبياد، وذلك بعدما التقيا رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون في قصر الإليزيه.

وبدأ أولمبياد باريس رسمياً يوم الأربعاء مع انطلاق أولى مباريات كرة القدم للرجال وسباعيات الرجبي، وسط تدفق المشجعين إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي.



وفيما كان الجميع يستعد لحفل الافتتاح مساء الجمعة، بدأت بعض الألعاب مسبقًا لاحترام أوقات تعافي الرياضيين وضمان إجراء النهائيات قبل الحفل الختامي.



وسخّرت عاصمة الأنوار باريس العديد من الموارد البشرية والمادية واللوجيستية لإنجاح حفل افتتاح هذه الألعاب التي تستضيفها فرنسا للمرة الثالثة في تاريخها والأولى بعد 100 عام بالتمام والكمال وتحديدا منذ عام 1924.



وأوردت وكالة "الصحافة الفرنسية" بعض الأرقام الرئيسة من حفل الافتتاح التاريخي:



- 71: عدد الشاشات العملاقة



- 85: عدد القوارب والبوارج المشاركة في الحفل



- 170: عدد الكاميرات التي خُصصت لنقل الحدث



- 200: عدد بروفات حفل الافتتاح



- 205: عدد الوفود



- 1000: عدد مكبرات الصوت



- 1800: عدد الازياء أو البدلات المستخدمة في الحفل



- 2000: عدد الفنانين المشاركين في الحفل



- 6800: عدد الرياضيين الحاضرين



- 20000: عدد الأشخاص الذين تمت تعبئتهم لحفل الافتتاح



- 320000: عدد المتفرجين موزعين على 124 منصة



وللمرّة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.