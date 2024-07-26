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عربي-دولي

إتصالٌ هاتفي بين بايدن وملك عربيّ.. ماذا قيلَ عن غزة؟

Lebanon 24
26-07-2024 | 16:49
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ذكرت وكالة الانباء الأردنية "بترا" أن العاهل الاردني عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم ، "المستجدات الخطيرة في غزة والجهود المبذولة للتوصل الى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع".
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وشدد العاهل الأردني على "ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف عبر جميع المعابر وإيصالها للمدنيين في مختلف المناطق دون أية عوائق أو تأخير".

وبدوره، قدّر بايدن "جهود الأردن الاستثنائية، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وبحث الرجلان في التطورات في الضفة الغربية وضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وشدّد العاهل الأردني على "ضرورة وقف جميع الخطوات أحادية الجانب، وهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وجدد تأكيد "أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
بدوره، أكّد بايدن "استمرار بلاده في دعم الأردن كشريك أساسي في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
 
 
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