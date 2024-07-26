إتصالٌ هاتفي بين بايدن وملك عربيّ.. ماذا قيلَ عن غزة؟

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وشدد العاهل الأردني على "ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف عبر جميع المعابر وإيصالها للمدنيين في مختلف المناطق دون أية عوائق أو تأخير".وبدوره، قدّر بايدن "جهود الأردن الاستثنائية، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".وبحث الرجلان في التطورات في الضفة الغربية وضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وشدّد العاهل الأردني على "ضرورة وقف جميع الخطوات أحادية الجانب، وهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".وجدد تأكيد "أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".