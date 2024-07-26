فنان راب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في تونس

أعلن فنان الراب التونسي كريم الغربي المعروف باسم ''كادوريم''، مساء اليوم الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 تشرين الاول المقبل.



وقال "كادوريم" في فيديو نشره على صفحته في "إنستغرام" إن الوضع في تونس دقيق وحساس ويقتضي توحيد الصفوف مهما كانت الاختلافات، مضيفاً: "يجب أن نقف وقفة تأمل لما تعيشه تونس اليوم. نعرف جميعا كيف أصبحت تونس. تضييقات على الإعلاميين والمحامين والمثقفين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان".

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وتابع: "أصبحنا نسمع دائما أرسل فلان إلى السجن، بطاقات إيداع، الإدراج بالتفتيش، إستدعاءات للمحاكم بسبب كلمة أو كاريكاتور على معنى المرسوم 54 سيئ الذكر. هذه هي الإنجازات التي نراها اليوم".

واكمل: "الصفوف على الخبز والسكر والمواد الأساسية. ويقولون محتكرون".



وأكد كريم الغربي أن قرار الترشح لم يكن سهلا لكن خير خوض التجربة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون في مستوى الأمال والتطلعات.





كما اشار الى أنه يملك العديد من المشاريع لتونس في المجال الاقتصادي والثقافي وخاصة الاجتماعي.