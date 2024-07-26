نتنياهو يتلقى رسالة من واشنطن بشأن غزة.. مضمونها "غير عادي"!

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وفي مقال لها، اليوم، أوردت الصحيفة أنّ نتنياهو "دخل الساحة السياسية الأميركية المتقلبة هذا الأسبوع، على أمل تلميع صورته وحشد الدعم من الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحرب إسرائيل ضد حماس"، فوجد، إلى جانب التصفيق، "في قاعة مجلس النواب المكتظة بالحضور" رسالة واضحة من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين، مفادها: "أَنهِ القتال".والآن، بات نتنياهو يواجه، بحسب الصحيفة الأميركية، "معضلة تتعلق بالسعي للتوصل إلى اتفاق، علماً بأنّ التوقف الموقّت في القتال قد يؤدي إلى انهيار ائتلافه الحكومي الهش"، بعد أن أظهرت حماس مؤخراً "قدراً أكبر من المرونة" في المفاوضات.ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن الوقت ملائم للتوصل إلى اتفاق على إعادة الأسرى.وفي السياق، أكد مسؤول إسرئيلي أنّ نتنياهو منزعج من تصريح نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الأبرز للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، والذي أدلت به بعد اللقاء الذي جمعها بنتنياهو، أمس، والمتعلق بوقف الحرب على غزة.وبحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، أعرب المسؤول الإسرائيلي عن خشية من أن تضرّ تصريحات هاريس وموقف نتنياهو بشأنها بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وصفقة الأسرى.