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عربي-دولي

مجموعة العشرين تتعهّد التعاون لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

Lebanon 24
26-07-2024 | 19:00
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اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.
وأفاد الإعلان الذي نشرته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة: "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".
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