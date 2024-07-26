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عربي-دولي

في إطار تعاون دولي مشترك.. الشرطة الإماراتية تشارك في تأمين أولمبياد باريس (صور)

Lebanon 24
26-07-2024 | 23:18
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يقوم فريق من الدعم الشرطي الإماراتي بمساندة الشرطة الفرنسية في تأمين أولمبياد باريس الذي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاحه أمس الجمعة.

وقالت الداخلية الإماراتية في منشور على منصة "إكس": "باشر فريق الدعم الشرطي الإماراتي الموفد من وزارة الداخلية، مهامه في تأمين أولمبياد باريس في إطار تعاون دولي مشترك مع قوات الشرطة في جمهورية فرنسا الصديقة، بهدف ضمان حماية الملاعب والمنشآت الرياضية والطرق المؤدية إليها، وتأمين مختلف مواقع تجمع الفرق والجماهير الغفيرة المترقبة لهذا الحدث العالمي الكبير الذي يجمع تحت مظلته شعوب العالم".
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وأضافت: "فور وصول فريق الدعم الإماراتي، بدأت فرق وحدات الكلاب البوليسية في تفقد المناطق التي تقع ضمن نطاق مهام الفريق، والذي خضع مسبقا لتدريبات مكثفة ودراسة دقيقة لهذه المناطق قبل مباشرة مهامه بكفاءة واحترافية عالية".

وتابعت: "كذلك، شرعت الوحدات المتخصصة من فريق الدعم الشرطي الإماراتي في تنفيذ دوريات راجلة في عدد من المناطق بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن الأدوار الموكلة إليهم، في مهمةٍ عمق التعاون الثنائي والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين الإمارات وفرنسا".
 
 
 
 
 
 
 
واختتمت الفرنسية ماري-جوزيه بيريك الحائزة على ثلاث ذهبيات أولمبية ومواطنها تيدي رينير، الحاصل هو الآخر على ثلاثة ألقاب أولمبية، حفل افتتاح الأولمبياد بإشعال المرجل الأولمبي الذي سيظل متقدا أثناء المنافسات. (سكاي نيوز)

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