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نتنياهو يدرس إقالة غالانت من منصبه.. وهذا الاسم البديل

Lebanon 24
26-07-2024 | 23:23
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كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، واستبداله برئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر.

ووفق التقرير، فإن نتنياهو يجري مشاورات حول هذا الموضوع خلال العطلة الصيفية للكنيست التي تستمر ثلاثة شهور.
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وأعلن ساعر خروج حزبه من ائتلاف نتنياهو في شهر آذار الماضي بعد رفض طلبه بالانضمام إلى حكومة الحرب.

ومنذ ذلك الحين، انتقد ساعر بشدة إدارة الحكومة للحرب في غزة، وقال إنه سيكون على استعداد لتقديم "تنازلات" لإنشاء كتلة يمينية معارضة لنتنياهو، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، الأسبوع الماضي، إن نتنياهو يخطط لتعيين ساعر بديلا لغالانت.

ويقف غالانت مع الجيش في مواجهة السياسيين بقيادة نتنياهو بشأن صفقة تبادل الرهائن مع حركة "حماس"، ووقف إطلاق النار في غزة، والاستراتيجية التصعيدية المستمرة التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي.(سكاي نيوز)


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