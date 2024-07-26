خلال 24 ساعة.. تدمير 6 مسيّرات و3 زوارق حوثية

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، إنها دمرت 6 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن، إلى جانب تدمير ثلاث زوارق مسيرة تابعة للحوثي قبالة سواحل اليمن، وذلك خلال آخر 24 ساعة.وأوضحت القيادة في بيان أن هذه المسيرات والزوارق كانت تشكل تهديدًا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا هاجمت أهدافاً لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وفق ما أفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين.وبحسب التقارير الإعلامية، نفذت قوات التحالف 5 غارات على الأقل، وقصفت المطار الدولي في مدينة الحديدة.وعقب تصاعد الصراع في قطاع غزة، حذرت جماعة الحوثي من أنها ستقصف إسرائيل ولن تسمح للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى حين توقف العمليات العسكرية في القطاع.ومنذ تشرين الثاني من العام الماضي، هاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.(العربية)