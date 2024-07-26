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إقتصاد

اتفاق في "مجموعة العشرين" على فرض ضرائب على أغنى الأثرياء

Lebanon 24
26-07-2024 | 23:45
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توصلت دول مجموعة العشرين لاتفاق على العمل معا لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن من دون أن تتوصّل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقا لإعلان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.
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وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".

وأضاف الوزراء في إعلانهم أن "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية".

ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الجمعة بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد "للعدالة المالية"، معتبرة أنه "جاء في الوقت المناسب ومرحّب به".

وقالت غورغييفا في بيان إن "الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأن الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان".

وأضافت أن "تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات".(سكاي نيوز)



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