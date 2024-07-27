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اعتقال 95 ليبيا في جنوب أفريقيا.. وطرابلس تعلّق

Lebanon 24
27-07-2024 | 00:36
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اعتقلت شرطة جنوب أفريقيا  95 ليبيا، في عملية دهم في مزرعة يبدو أنها حوّلت قاعدة للتدريب العسكري.

جرت عملية الدهم صباحا بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالى 360 كلم شرق جوهانسبرغ، وفق ما نقلته فرانس برس.
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وجاء في بيان للشرطة أن "الموقع الذي كان يفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية تم تحويله على ما يبدو قاعدة للتدريب العسكري".

وأوضح البيان أن "الأفراد الـ95 الذين تم اعتقالهم هم جميعا ليبيون وتستجوبهم حاليا السلطات المعنية".

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون "نيوزروم أفريكا" انتشارا أمنيا كثيفا في محيط الموقع الذي يضم خيما عسكرية وأكياس رمال.
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