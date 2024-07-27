Advertisement

عربي-دولي

بعد تقديم وفدها في الأولمبياد على أنه "وفد كوريا الشمالية".. سيول تحتج رسمياً

Lebanon 24
27-07-2024 | 00:47
A-
A+
Doc-P-1227055-638576635971087492.jpg
Doc-P-1227055-638576635971087492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدت وزارة الرياضة في كوريا الجنوبية أسفها من تقديم المذيع الداخلي لوفدها خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس على أنه "وفد كوريا الشمالية".

وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستطلب عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، ستقدم من خلاله احتجاجا رسميا ليتم نقله للسلطات الفرنسية نيابة عن حكومة كوريا الجنوبية، من أجل مطالبة المنظمين بضمان عدم تكرار الأمر.
Advertisement

وقدم المذيع الداخلي وفد كوريا الجنوبية على أنه وفد "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، وذلك خلال مرور القارب الذي يحمل رياضيي كوريا الجنوبية على نهر السين.

هذا وأشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، واصفا الحدث بأنه كان آمنا.

وأعرب دارمانين في منشور على موقع "إكس" عن فخره بنجاح تنظيم الحدث الذي يتم الاستعداد له منذ أربع سنوات، مشيدا بقوات الأمن وموظفي وزارة الداخلية الذين ساهموا في تأمينه.(العربية)

عربي-دولي

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:24 | 2024-07-27
02:15 | 2024-07-27
02:09 | 2024-07-27
01:46 | 2024-07-27
01:12 | 2024-07-27
01:10 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24