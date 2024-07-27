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عربي-دولي
بعد تقديم وفدها في الأولمبياد على أنه "وفد كوريا الشمالية".. سيول تحتج رسمياً
Lebanon 24
27-07-2024
|
00:47
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أبدت وزارة الرياضة في كوريا الجنوبية أسفها من تقديم المذيع الداخلي لوفدها خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس على أنه "وفد كوريا الشمالية".
وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستطلب عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، ستقدم من خلاله احتجاجا رسميا ليتم نقله للسلطات الفرنسية نيابة عن حكومة كوريا الجنوبية، من أجل مطالبة المنظمين بضمان عدم تكرار الأمر.
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وقدم المذيع الداخلي وفد كوريا الجنوبية على أنه وفد "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، وذلك خلال مرور القارب الذي يحمل رياضيي كوريا الجنوبية على نهر السين.
هذا وأشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، واصفا الحدث بأنه كان آمنا.
وأعرب دارمانين في منشور على موقع "إكس" عن فخره بنجاح تنظيم الحدث الذي يتم الاستعداد له منذ أربع سنوات، مشيدا بقوات الأمن وموظفي وزارة الداخلية الذين ساهموا في تأمينه.(العربية)
عربي-دولي
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