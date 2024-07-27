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هزتان أرضيتان في البحر الأحمر.. بالقرب من السعودية والسودان

Lebanon 24
27-07-2024 | 01:12
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، السبت، بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر، بالقرب من سواحل السعودية والسودان.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد حوالي 197 كيلومتر شمال شرق مدينة طوكر، التابعة لولاية البحر الأحمر السودانية.
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أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد حوالي 174 كم شمال شرق ذات المدينة، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

بدورها، قالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، إن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا في وسط البحر الأحمر يبعد مسافة 161 كم غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12:09 صباح السبت. 

وأضافت أن الزلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق نحو 10.4 كم. 

ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر أو تأثيرات حتى الآن جراء الهزات الأرضية من السلطات المحلية في السعودية والسودان.
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