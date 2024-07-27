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في لقائه مع ترامب.. نتنياهو حمل قبعة زرقاء هذه قصتها

Lebanon 24
27-07-2024 | 01:46
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أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب حاملا قبعة "النصر الكامل".

ولطالما استخدم نتنياهو هذه العبارة في خطاباته التي عقبت هجوم 7 تشرين الأول، مؤكدا أن "الحرب في قطاع غزة لن تنتهي حتى القضاء على حركة حماس كليا".
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وكان هذا أبرز الشروط التي عرقلت إمكانية التوصل إلى اتفاق، يضع حدا لإطلاق النار.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أثارت القبعة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما  تم تصوير نتنياهو مع زوجته سارة بجوار القبعة الزرقاء في غرفة اجتماعات "جناح صهيون"، طائرة الرئاسة الإسرائيلية، بينما كانا في الطريق إلى واشنطن.

ويعتقد أن هذه القبعة تزيد غضب ذوي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة ضغطهم على نتنياهو من أجل إبرام اتفاق تهدئة في القطاع.

وورد أن هذه الصورة قد أزيلت من القنوات الرسمية بعد تأكيدات أن القبعة مرتبطة بحملة تسويقية يديرها مذيع تلفزيوني في القناة 14 الإسرائيلية.

والتقى نتنياهو ترامب في فلوريدا، أمس الجمعة، وبحثا خلال اللقاء الكثير من القضايا، منها مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة في غزة.(سكاي نيوز)

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