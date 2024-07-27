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الجيش الإسرائيلي يجدد دعواته لإخلاء الأحياء الجنوبية في خان يونس بقطاع غزة

Lebanon 24
27-07-2024 | 02:24
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جدد الجيش الإسرائيلي، السبت، دعواته للنازحين وسكان الأحياء الجنوبية بمنطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى الإخلاء والانتقال مؤقتا إلى "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في منطقة المواصي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن هذا يأتي في ضوء "أنشطة إرهابية عديدة وعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو دولة إسرائيل من داخل الأحياء الغربية لخان يونس، حيث أصبح التواجد في تلك المنطقة خطيرا".
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وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، الإثنين، أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، معلنا أن قواته "ستعمل بقوة" هناك، بما في ذلك في منطقة أُعلنت في السابق أنها "آمنة".
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