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عربي-دولي
مغني "راب" يعلن الترشح لرئاسة تونس
Lebanon 24
27-07-2024
|
03:34
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أعلن فنان الراب ورجل الأعمال التونسي، كريم الغربي، مساء الجمعة، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده، المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.
وقال الغربي، المشهور بلقب "كادوريم"، عبر مقطع مصور نُشر على صفحته في تطبيق "إنستغرام"، إن الوضع في البلاد أصبح "حساسا وكارثيا على جميع المستويات"، مطالبا بـ"توحيد الصفوف مهما كانت الاختلافات".
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وشدد صهر الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، على أمله بأن يكون على مستوى الآمال والتطلعات، مؤكدا أن قرار الترشح "لم يكن سهلا" لكنه اختار خوض التجربة، على حد وصفه.
وانتقد في مقطع الفيديو، "التضييقات" التي يواجهها المواطنون، قائلا: "يجب أن نقف وقفة تأمل لما تعيشه تونس اليوم.. نعرف جميعا كيف أصبحت تونس.. تضييقات على الإعلاميين والمحامين والمثقفين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان".
ونبه إلى أنه يملك العديد من المشاريع لتونس في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
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