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عربي-دولي
بعد تعرّضها لهجوم ضخم.. فرنسا تعيد تشغيل قطارات سريعة
Lebanon 24
27-07-2024
|
06:08
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أعلنت شركة خطوط السكك الحديد الفرنسية (إس إن سي إف) السبت، أنه سيتم تشغيل ما معدله 7 من أصل 10 قطارات سريعة، على 3 خطوط رئيسية في البلاد، بعد يوم على أعمال تخريب تسببت باضطرابات مع انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس.
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وقالت الشركة المشغلة في بيان، إن "على الخط الشمالي وخط بريتاني والخط الجنوبي الغربي، سيتم تشغيل 7 من 10 قطارات في المعدل مع تأخير لمدة ساعة أو اثنتين".
وتعرضت شبكة القطارات السريعة في فرنسا أمس الجمعة، إلى "هجوم ضخم" في جميع أنحاء البلاد، أثّر على 800 ألف مسافر قبيل حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.
وقالت الشركة المشغلة في بيان لها الجمعة، إن "حرائق متعمدة" أضرمت محطات الإشارات في كورتالين على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب غرب باريس، وفي كرواسي على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة، وبايني-سور-موزيل على بعد 300 كيلومتر إلى الشرق، متحدثة عن "هجوم واسع النطاق".
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في الهجمات.
ولجأ موظفو شركة السكك الحديد إلى إجراءات استثنائية داخل محطات القطار لتسهيل الحركة، مثل السماح بصعود عدد من الركاب يفوق عدد المقاعد، أو عدم التأكد من حيازة كل منهم لتذكرة.
يشار إلى أن بطولة الألعاب الأولمبية باريس 2024، افتتحت رسميا، الجمعة، بعرض على نهر السين شارك فيه 6800 رياضي من 205 دول أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية. (الحرة)
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