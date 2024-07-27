Advertisement

إقتصاد

كيف سيُؤثّر إنتخاب ترامب على أسعار النفط؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1227157-638576845269657707.png
Doc-P-1227157-638576845269657707.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مجموعة "سيتي غروب" في مذكرة بحثية، إن رئاسة دونالد ترامب قد يكون لها تأثير هبوطي على أسعار النفط بسبب تضافر مجموعة من العوامل من بينها الرسوم الجمركية والسياسات الملائمة والمشجعة للقطاع، والضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها لضخ مزيد من الخام في السوق.
Advertisement

وقال محللون إن "ترامب قد يتراجع عن السياسات البيئية، لكن من غير المرجح إلى حد كبير إلغاء قانون خفض التضخم بسبب تأثيراته الإيجابية في الولايات التي تصوّت لصالح الجمهوريين".

وأضافوا أن الخطر الرئيسي الذي يثير احتمالات زيادة الأسعار في ظل رئاسة ترامب يتمثل في الضغط على إيران، على الرغم من محدودية هذا التأثير.

وإذا تبنى ترامب مرة أخرى حملة "أقصى ضغط" على طهران، فقد تتراجع الصادرات الإيرانية بما يتراوح بين 500 و900 ألف برميل يوميا. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-07-27
07:55 | 2024-07-27
07:35 | 2024-07-27
07:27 | 2024-07-27
07:00 | 2024-07-27
07:00 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24