رعب في منطقة عربية.. وتحذيرات بالميكروفونات من النزول إلى هذا الشاطئ (فيديو وصور)

حذرت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس البر، أقصى شمال مصر، المصطافين لليوم الثاني على التوالي، من ارتياد الشاطئ، نتيجة "ارتفاع الأمواج ووجود سحب غير مسبوق للمياه".



وفوجئ رواد رأس البر فجر اليوم السبت، بوجود سحب شديد للمياه وخروج المياه إلى منطقة الكافيهات المواجهة للشاطئ، وغرق عدة مساكن، ما أحدث حالة من الرعب لدى المصطافين في المنطقة.

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وبينما أكدت السلطات المحلية أن الأمر تحت السيطرة وما يحدث هو فقط وجود سحب شديد للمياه، جالت سيارات تابعة للوحدة المحلية في رأس البر محذرة المواطنين عبر الميكروفونات، من اشتداد التيارات المائية وخطورة السباحة في هذا التوقيت. وبينما أكدت السلطات المحلية أن الأمر تحت السيطرة وما يحدث هو فقط وجود سحب شديد للمياه، جالت سيارات تابعة للوحدة المحلية في رأس البر محذرة المواطنين عبر الميكروفونات، من اشتداد التيارات المائية وخطورة السباحة في هذا التوقيت.







وأوضحت الوحدة أن التعليمات بعدم الخروج إلى البحر تأتي خوفا على أرواح المواطنين.