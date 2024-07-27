31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما الذي أصاب أذن ترامب... رصاصة أم شظية؟
Lebanon 24
27-07-2024
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" إن ما أصاب ترامب كان رصاصة أو جزءا من رصاصة، وذلك بعدما أثارت شهادة مدير المكتب كريستوفر راي أمام الكونغرس الجدل، عندما قال إن الإصابة ناجمة عن شظية.
Advertisement
وتعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية لجرح ناجم عن إطلاق رصاص عليه خلال تجمع انتخابي في 13 تموز الجاري، بعدما فتح توماس ماثيو كروكس النار عليه في بتلر في ولاية بنسلفانيا.
وقال راي في شهادته: "في ما يتعلق بالرئيس السابق ترامب، هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كانت رصاصة أو شظية أصابت أذنه"، مضيفا: "لا أعرف الآن ما إذا كانت تلك الرصاصة قد ذهبت إلى مكان آخر".
وبنت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نموذجا ثلاثيا الأبعاد لموقع محاولة الاغتيال، استنادا إلى أكثر من 40 مقطع فيديو وصورة.
ووجد تحليل الصحيفة أن فريقين من فرق مكافحة القناصة التابعة للخدمة السرية ربما لم يتمكنا من رؤية مطلق النار في البداية.
كما أوضح التحليل أن إصابة ترامب تبدو متوافقة مع سمات جرح من رصاصة وليس من شظايا، وذلك وفقا لما أفادت به باباك ساراني مديرة قسم الصدمات وجراحة الرعاية الحادة في مستشفى جامعة جورج واشنطن، وجوزيف سكران مدير الجراحة العامة الطارئة في جامعة جونز هوبكنز.
وقالت ساراني إن "الشظايا تتطاير بأنماط عشوائية، لكن ما أصاب ترامب شيء يتحرك في خط مستقيم، مما يجعلنا نعتقد أنها رصاصة وليست شظية". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
00:43 | 2024-07-27
27/07/2024 12:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو نقل 12 جثة لسوريين من مطار بيروت إلى سوريا.. هذه تفاصيل ما جرى ليل أمس
Lebanon 24
بالفيديو نقل 12 جثة لسوريين من مطار بيروت إلى سوريا.. هذه تفاصيل ما جرى ليل أمس
05:21 | 2024-07-27
27/07/2024 05:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
Lebanon 24
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
01:19 | 2024-07-27
27/07/2024 01:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
12:00 | 2024-07-26
26/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
26/07/2024 01:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:14 | 2024-07-27
بالصور: طريقة مبتكرة للهروب من أوكرانيا!
10:00 | 2024-07-27
أعمالٌ شاقة جداً.. كيف تتحدّى نساء غزة الجوع؟
09:50 | 2024-07-27
جريمة مروّعة جدّاً... والد قتل إبنه بعدما عذبه حتّى الموت ورمى جثته أمام مدرسة!
09:30 | 2024-07-27
4 شهداء... العدوّ الإسرائيليّ قصف منزلين ودمّرهما في كفركلا
09:11 | 2024-07-27
بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي.. انفجار جديد يهزّ ميناء الحديدة (فيديو)
08:40 | 2024-07-27
كشف عنه في جلسة مُغلقة... ما هو سلاح ترامب "السريّ" بوجه نتنياهو؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
27/07/2024 17:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
27/07/2024 17:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
27/07/2024 17:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24