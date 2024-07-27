31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كشف عنه في جلسة مُغلقة... ما هو سلاح ترامب "السريّ" بوجه نتنياهو؟
Lebanon 24
27-07-2024
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن "سلاحه السري" بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في جلسة مغلقة بعيدا عن المرافقين في منتجع ترامب في فلوريدا.
وأقام ترامب مأدبة غداء على شرف ضيفيه سارة وبنيامين نتنياهو، في غياب زوجته ميلانيا ومرافقي الطرفين، وبحضور عدد قليل من الأشخاص، عقب لقاء سياسي جمع الرجلين.
Advertisement
وبينما جلست سارة إلى جانب ترامب، سئل عن علاقته بنتنياهو، فأجاب: "لم تكن سيئة أبدا، لم يكن هناك رئيس فعل الكثير لإسرائيل مثلي، فقد حظينا دوما بعلاقة جيدة، وإذا لم يكن الأمر كذلك لدي سلاح سري.. هل تعرفون ما هو؟.. إنها سارة التي تجلس بجواري!"، وأضاف وهو يعانقها: "طالما أملكها، هذا هو المهم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
00:43 | 2024-07-27
27/07/2024 12:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو نقل 12 جثة لسوريين من مطار بيروت إلى سوريا.. هذه تفاصيل ما جرى ليل أمس
Lebanon 24
بالفيديو نقل 12 جثة لسوريين من مطار بيروت إلى سوريا.. هذه تفاصيل ما جرى ليل أمس
05:21 | 2024-07-27
27/07/2024 05:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
Lebanon 24
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
01:19 | 2024-07-27
27/07/2024 01:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
12:00 | 2024-07-26
26/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
26/07/2024 01:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:14 | 2024-07-27
بالصور: طريقة مبتكرة للهروب من أوكرانيا!
10:00 | 2024-07-27
أعمالٌ شاقة جداً.. كيف تتحدّى نساء غزة الجوع؟
09:50 | 2024-07-27
جريمة مروّعة جدّاً... والد قتل إبنه بعدما عذبه حتّى الموت ورمى جثته أمام مدرسة!
09:30 | 2024-07-27
4 شهداء... العدوّ الإسرائيليّ قصف منزلين ودمّرهما في كفركلا
09:11 | 2024-07-27
بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي.. انفجار جديد يهزّ ميناء الحديدة (فيديو)
08:31 | 2024-07-27
ردّاً على "غارة مركبا"... "حزب الله" شنّ هجوماً جويّاً بالطائرات
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
27/07/2024 17:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
27/07/2024 17:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
27/07/2024 17:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24