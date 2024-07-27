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عربي-دولي

كشف عنه في جلسة مُغلقة... ما هو سلاح ترامب "السريّ" بوجه نتنياهو؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 08:40
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كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن "سلاحه السري" بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في جلسة مغلقة بعيدا عن المرافقين في منتجع ترامب في فلوريدا.

وأقام ترامب مأدبة غداء على شرف ضيفيه سارة وبنيامين نتنياهو، في غياب زوجته ميلانيا ومرافقي الطرفين، وبحضور عدد قليل من الأشخاص، عقب لقاء سياسي جمع الرجلين.
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وبينما جلست سارة إلى جانب ترامب، سئل عن علاقته بنتنياهو، فأجاب: "لم تكن سيئة أبدا، لم يكن هناك رئيس فعل الكثير لإسرائيل مثلي، فقد حظينا دوما بعلاقة جيدة، وإذا لم يكن الأمر كذلك لدي سلاح سري.. هل تعرفون ما هو؟.. إنها سارة التي تجلس بجواري!"، وأضاف وهو يعانقها: "طالما أملكها، هذا هو المهم". (روسيا اليوم)
 
 
 
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