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عربي-دولي

مشاكل أولمبياد باريس بدأت.. أزمة وفوضى بالمواصلات وهروب من القرية الأولمبية!

Lebanon 24
27-07-2024 | 10:58
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وجه السباحون المشاركون في أولمبياد باريس 2024، انتقادات بسبب الصعوبات التي واجهوها خلال التنقل لأماكن إقامة منافسات السباحة الأولمبية في يومها الأول، اليوم السبت.

وقالت الألمانية أنجيلينا كولر بطلة العالم لسباق 100 متر فراشة: "المواصلات لم تسر على النحو المأمول في الأيام الأخيرة"، واصفة الأعمال بالفوضى.
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وأشارت كولر إلى أن بعض السباحين اضطروا للجلوس على الأرض داخل الحافلات.

وتابعت: لهذا تكون الأمور صعبة بعض الشيء أحيانا، لكن الجميع يعاني من تلك المشكلة، سنرى كيف ستسير الأمور لاحقا.
وبحسب صحيفة "كوريا تايمز" فإن سباحين من كوريا الجنوبية تركوا القرية الأولمبية من أجل البقاء قريبا من مجمع "لا ديفانس" للألعاب المائية. (العربية)

عربي-دولي

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