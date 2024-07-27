سقوط مقاتلة روسية طراز "سو 34" في فولغوغراد

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، سقوط مقاتلة "سو 34" خلال طلعة تدريبية في منطقة فولغوغراد ونجاة طاقمها.وذكرت في بيان، أن الطائرة الحربية التابعة لسلاح الجو الروسي سقطت خلال طلعة تدريبية مخططة في منطقة فولغوغراد.وأوضح البيان أن طاقم الطائرة نجا باستخدام المقعد القاذف، وأكد أنه لا خطر على حياة الطيارين.وأفاد أن الطائرة كانت تحلق دون ذخيرة، وسقطت بسبب عطل فني، بحسب المعلومات الأولية. (الاناضول)