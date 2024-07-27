Advertisement

عربي-دولي

سقوط مقاتلة روسية طراز "سو 34" في فولغوغراد

Lebanon 24
27-07-2024 | 11:30
A-
A+

Doc-P-1227230-638577005820601874.jpg
Doc-P-1227230-638577005820601874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، سقوط مقاتلة "سو 34" خلال طلعة تدريبية في منطقة فولغوغراد ونجاة طاقمها.
وذكرت في بيان، أن الطائرة الحربية التابعة لسلاح الجو الروسي سقطت خلال طلعة تدريبية مخططة في منطقة فولغوغراد.
Advertisement
وأوضح البيان أن طاقم الطائرة نجا باستخدام المقعد القاذف، وأكد أنه لا خطر على حياة الطيارين.
وأفاد أن الطائرة كانت تحلق دون ذخيرة، وسقطت بسبب عطل فني، بحسب المعلومات الأولية. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2024-07-27
16:26 | 2024-07-27
16:17 | 2024-07-27
15:35 | 2024-07-27
15:06 | 2024-07-27
14:44 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24