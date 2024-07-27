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عربي-دولي

روسيا تعلن السيطرة على تجمع سكني في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
27-07-2024 | 13:17
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أعلنت روسيا، السبت، سيطرتها على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا، حيث تواصل تقدمها البطيء منذ أشهر بدون تحقيق خرق كبير في هذه المرحلة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي".
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وتقع هذه البلدة شرقي مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين، حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبيا في الأشهر الأخيرة.
وبدأت روسيا تكتسب المزيد من الأراضي منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في فبراير.
(سكاي نيوز)
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