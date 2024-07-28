كندا تعلن إحراز تقدم بإخماد أكبر حريق في متنزه جاسبر

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أكدت السلطات الكندية، السبت، إحراز تقدم في إخماد الحرائق في بلدة جاسبر السياحية في غربي البلاد، متوقعة إخماد الحرائق المتبقية بحلول الساعات المقبلة.وأفادت أنباء بأن الحرائق، الناجمة عن حريق غابات هائل اجتاح متنزه جاسبر الوطني الجبلي في ألبرتا، دمرت حوالي ثلث البلدة، وفق ما نقلته رويترز.وقالت إدارة المتنزهات الكندية "باركس كندا" على منصة إكس "إخماد حرائق بلدة جاسبر يحرز تقدما جيدا ونتوقع إخماد جميع الحرائق المتبقية داخل البلدة اليوم".وأضافت "تتم استعادة الكهرباء إلى أجزاء من وسط البلدة والبنية التحتية الحيوية وهذا من شأنه أن يسرع من تقييم الأضرار والتعافي".ومع ذلك لا يزال وضع حرائق الغابات في متنزه جاسبر الوطني مُصنَّفا على أنه "خارج السيطرة" وفق ما ذكرته إدارة المتنزهات الكندية، مضيفة أنه أكبر حريق غابات في المتنزه منذ أكثر من 100 عام.وكانت السلطات قد أخلت، الاثنين، المدينة والمتنزه اللذين يجذبان أكثر من مليوني سائح سنويا.ووفقا لأحدث تقرير من المقاطعة، هناك 157 حريق غابات مشتعل حاليا في جميع أنحاء ألبرتا لكن العدد أقل بستة حرائق مما تم الإبلاغ عنه.