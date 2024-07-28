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لافروف: استمرار الحديث عن تدمير حماس بعيد عن الواقع

Lebanon 24
28-07-2024 | 01:10
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي عقده لافروف بعد في اجتماع "روسيا – آسيان" والاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا في فينتيان عاصمة لاوس، على إدانة بلاده لكل العمليات الإرهابية.

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وشدد الوزير الروسي أنه من غير الواقعي تدمير حماس بالكامل كما يقول نتنياهو.

كما تابع أن فكرة إنهاء وجود حركة حماس مقابل أي اتفاق لوقف الحرب في غزة المستمرة منذ 10 أشهر، أمر غير منطقي وبعيد عن الواقع، مشددا على أن العمليات على الأرض تثبت ذلك.
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