على وقع الانتقادات اللاذعة.. حذف فيديو افتتاح أولمبياد باريس

مع تصاعد حدة الانتقادات اللاذعة، حُذف الفيديو الرسمي لحفل افتتاح أولمبياد باريس من حساب "يوتيوب" الخاص بالبطولة، فيما لا تزال مقاطع الفيديو المتعلقة بدورات أولمبية سابقة متاحة للمشاهدة.



وجاء ذلك بعد انتقادات قوية للحفل الذي تضمن الكثير من العروض المثيرة للجدل والأخطاء، منها مثلا رفع علم الأولمبياد معكوسا، ومناداة فريق كوريا الجنوبية على أنه فريق كوريا الشمالية.

Advertisement

ومع البحث، يمكن العثور على نسخ كاملة من حفلات افتتاح أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وغيرها، لكن ليس الحفل الذي أقيم قبل يومين فقط.



ولم تقدم الجهات الرسمية أي سبب لذلك، كما لم تستجب اللجنة الأولمبية الدولية ولا منظمو أولمبياد باريس لطلبات تعليق من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الحفل بأنه "مشهد متضخم"، بينما اعتبرت صحيفة "نيويورك بوست" الحدث "مملا ومفككا وغير مخطط له".