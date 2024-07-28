انحراف جسر على النيل في مصر.. اليكم التفاصيل

أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وجسر "سمنود" على النيل ما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الجسر.

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أوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأحد، قيام المختصين بالهيئة العامة للطرق والجسور بمعاينة وفحص حالة جسر سمنود الملاحي على فرع "دمياط" والعوامة الخاصة به والتي تستخدم كدليل للإبحار وحماية دعامات الجسر.وتبين أن فصل العوامة عن جسم الجسر ليس كسرا وإنما حدث نتيجة سرقة بعض المهمات المعدنية للجسر حيث قام بعض الخارجين عن القانون بسرقة بعض المسامير والأقراص المعدنية وبعض مهمات تثبيت العوامة ما أدى إلى فك بعض أجزائها وانحرافها من موقعها.