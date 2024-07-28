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عربي-دولي

إعلان روسي مهم.. عملية تطوير الأنظمة القتالية الضاربة في مرحلتها الختامية!

Lebanon 24
28-07-2024 | 05:57
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اعلن الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن عملية تطوير العديد من الأنظمة القتالية الضاربة دخلت مرحلتها الختامية.

وأشار بوتين، في كلمته خلال العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي الذي يجري في بطرسبورغ، إلى أن هذا الإجراء من جانب روسيا يأتي كرد على نشر الصواريخ الأميركية في جميع أنحاء العالم.
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كما لفت الى أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بالتدرب على نقل أنظمة الصواريخ من أراضيها إلى الدنمارك والفلبين.

وقال بوتين إن هذا الوضع يذكر بأحداث الحرب الباردة، عندما تم نشر صواريخ بيرشينغ الأميركية متوسطة المدى في الدول الأوروبية.

هذا وشدد رئيس الدولة على أنه في حال قيام الولايات المتحدة بنشر الصواريخ الأميركية في ألمانيا، فستعتبر روسيا نفسها غير ملزمة بمواصلة الوقف الطوعي لنشر صواريخها المتوسطة والأقصر مدى في المنطقة.
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