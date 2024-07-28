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عربي-دولي

بعد هجوم الجولان.. نتنياهو يعود من الولايات المتحدة ويتوجه إلى اجتماع أمني

Lebanon 24
28-07-2024 | 07:47
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 عاد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من رحلته إلى الولايات المتحدة وتوجه مباشرة إلى جلسة مجلس الوزراء الأمني وذلك غداة إطلاق صاروخ على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل ومقتل 12 من الفتية، بحسب "فرانس برس". 
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وقال مكتب نتنياهو في بيان "هبطت طائرة رئيس الوزراء في إسرائيل. وهو في طريقه الآن إلى وزارة الدفاع لحضور اجتماع لمجلس الوزراء الأمني". 
 
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