فيروس "كورونا" يطال مؤتمراً أوروبياً.. هل أصيب قائد الجيش الأميركي به؟

قال الجيش الأميركي في بيان اليوم، إن قائد قواته في أوروبا، الفريق كريستوفر كافولي، وعدد من الموظفين من الولايات المتحدة، ربما تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.



وجاء في البيان إن كافولي وبعض الموظفين الأميركيين، يمكن أنهم تعرضوا للإصابة بالفيروس خلال مشاركتهم في مؤتمر عقد مؤخرا في أوروبا.

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وأوضح البيان أن قائد الجيش الأميركي في أوروبا يمارس حاليا "المراقبة الذاتية" ويقوم بمهماته العملية عن بعد.



وفي غضون ذلك قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن المؤتمر الذي ربما أصيب خلاله كافولي، عقد في مدينة ويسبادين الألمانية الأسبوع الماضي وجرى بمشاركة قادة قوات برية لعدد من الدول.



وأشار المسؤول إلى أن أحد المشاركين في هذا المؤتمر، أكد إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.