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كم أهدرت فرنسا لتنظيف نهر السين؟ زعيم حزب يكشف

Lebanon 24
28-07-2024 | 12:47
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صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو معلقا على إلغاء سباحة الترياثلون في نهر السين، بأن فرنسا أهدرت 1.4 مليار يورو لتنظيف النهر غير الصالح للسباحة بسبب مياهه الملوثة.

وكتب السياسي في حسابه على منصة "إكس" ردا على الإلغاء: "أنفقنا عبثا 1.4 مليار على "تنظيف نهر السين!".
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وأضاف أنه سيتعين على وزيرة الرياضة في البلاد أميلي أوديا-كاستيرا الغوص في نهر السين مرة أخرى لإثبات مدى ملاءمة مياه النهر لإقامة المسابقات.

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم أنه تم إلغاء مسابقات الترياثلون للسباحة في الأولمبياد بسبب المياه الملوثة في نهر السين، موضحة أن السبب هو الأمطار التي هطلت على باريس يومي الجمعة والسبت. (روسيا اليوم)
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