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عربي-دولي

هجوم مجدل شمس... إسرائيل تعلن نوع و"مكان إطلاق" الصاروخ المستخدم

Lebanon 24
28-07-2024 | 14:12
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كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، معلومات جديدة عن الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان، الذي أودى بحياة 12 فتى وفتاة في ملعب لكرة القدم.
وقال الجيش في بيان، إن الصاروخ أطلقه حزب الله مساءً من مزارع شبعا إلى بلدة مجدل شمس في الجولان، وأنه من نوع "فلق 1"، إيراني الصنع.
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وتوعدت إسرائيل في وقت سابق، الأحد "بضرب العدو بقوة" بعد الحادث، مما أثار مخاوف من توسع حرب غزة.
وفي حين نفى حزب الله، مسؤوليته عن الضربة الصاروخية، وحذّرت طهران إسرائيل من أن أي "مغامرات" عسكرية جديدة في لبنان قد تسبب "تداعيات غير متوقعة".
ووصف الجيش الإسرائيلي الواقعة بأنها "الهجوم الأكثر دموية على مدنيين إسرائيليين" منذ هجوم حماس في السابع من تشلرين الاول الذي أطلق شرارة الحرب في غزة، وأثار تبادلا مستمرا للقصف عبر الحدود اللبنانية.
ودعت الأمم المتحدة، الأحد، إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للبنان جينين هينيس بلاسخارت، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أرولدو لازارو. (الحرة)
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