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عربي-دولي
روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
28-07-2024
|
19:00
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أعلنت روسيا أنها سيطرت على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا الأحد، لتواصل بذلك تقدمها البطيء على الجبهة في مواجهة جيش أوكراني تتفوق عليه بالعديد والعتاد.
في المقابل، قال حاكم منطقة أوريول في جنوب غرب روسيا إن هجوما نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء في أوريول.
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وأضاف الحاكم أندريه كليتشكوف على تطبيق "تيليغرام": "لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح".
وأشار إلى تدمير طائرتين مسيرتين.
ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم على محطة الكهرباء.
وفي تقريرها اليومي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بالسيطرة على بلدتي بروغريس ويفغينيفكا الواقعتين في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور غالبية المعارك.
وأكدت أن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حرّرت بلدتي بروغريس ويفغينيفكا (...) خلال عمليات نشطة".
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