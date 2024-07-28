Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجوم على مرتفعات الجولان... دعم هاريس لإسرائيل "ثابت"

Lebanon 24
28-07-2024 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1227723-638578325132373462.jpg
Doc-P-1227723-638578325132373462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال فيل جوردون مستشار نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، للأمن القومي الأحد إن دعم هاريس لأمن إسرائيل "ثابت"، وأضاف أنها اطلعت على تفاصيل الهجوم الصاروخي على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان وتراقبه عن كثب.
Advertisement
وأضاف في بيان "اطلعت نائبة الرئيس على تفاصيل الهجوم المروع الذي شنه حزب الله على ملعب كرة قدم في مجدل شمس في شمال إسرائيل أمس والذي تسبب في مقتل عدد من الأطفال والفتية. وهي تدين هذا الهجوم المروع وتنعى كل القتلى والجرحى".
وأردف "تستمر إسرائيل في مواجهة تهديدات خطيرة لأمنها ودعم نائبة الرئيس لأمن إسرائيل ثابت".
 
 وكانت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس قد ضغطت بشدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال محادثات جمعتهما، ووصفتها هاريس بأنها كانت "صريحة".
وقالت للصحفيين بعد الاجتماع "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وكيفية قيامها بذلك أمر مهم"، مضيفة أنها عبرت عن مخاوفها إزاء حجم المعاناة الإنسانية في غزة.

وذكرت "لقد أوضحت قلقي البالغ بشأن الوضع الإنساني المتردي هناك". وأردفت بالقول "لن أصمت". (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:28 | 2024-07-29
03:17 | 2024-07-29
02:25 | 2024-07-29
02:21 | 2024-07-29
02:09 | 2024-07-29
01:45 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24