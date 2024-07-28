بعد الهجوم على مرتفعات الجولان... دعم هاريس لإسرائيل "ثابت"

قال فيل جوردون مستشار نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، للأمن القومي الأحد إن دعم هاريس لأمن إسرائيل "ثابت"، وأضاف أنها اطلعت على تفاصيل الهجوم الصاروخي على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان وتراقبه عن كثب.

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وأضاف في بيان "اطلعت نائبة الرئيس على تفاصيل الهجوم المروع الذي شنه حزب الله على ملعب كرة قدم في مجدل شمس في شمال إسرائيل أمس والذي تسبب في مقتل عدد من الأطفال والفتية. وهي تدين هذا الهجوم المروع وتنعى كل القتلى والجرحى".

وأردف "تستمر إسرائيل في مواجهة تهديدات خطيرة لأمنها ودعم نائبة الرئيس لأمن إسرائيل ثابت".

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس قد ضغطت بشدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال محادثات جمعتهما، ووصفتها هاريس بأنها كانت "صريحة".

وقالت للصحفيين بعد الاجتماع "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وكيفية قيامها بذلك أمر مهم"، مضيفة أنها عبرت عن مخاوفها إزاء حجم المعاناة الإنسانية في غزة.



وذكرت "لقد أوضحت قلقي البالغ بشأن الوضع الإنساني المتردي هناك". وأردفت بالقول "لن أصمت". (الحرة)